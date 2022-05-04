عاجل- المفوضية الأوروبية تطالب دول الاتحاد بتأمين بدائل للنفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا تشمل رتب عليا فى الجيش وأفراد ارتكبوا جرائم حرب". وأضافت، أنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على استيراد النفط الروسى الخام والمكرر سواء المنقول عبر البحر أو الأنابيب، مطالبة أوروبا بتأمين بدائل للنفط الروسى. وتابعت قائلة إن "مستقبل الاتحاد يكتب الآن فى أوكرانيا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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