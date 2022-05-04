عاجل- روسيا تهدد الناتو

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، اليوم الأربعاء، إن "أى وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو) تكون محملة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا سنتعامل معها كهدف عسكرى".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها فى الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن "أن أى وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسى تصل إلى الأراضى الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتاد لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية سنعتبرها هدفا مشروعا للتدمير"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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