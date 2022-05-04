اليابان تعلق على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى جديد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إن عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى باتجاه الشرق اليوم الأربعاء، "لا يمكن التغاضى عنها على الإطلاق لأنها تهدد سلام وسلامة المجتمع الدولى".





من جانبه، ذكر نائب وزير الدفاع اليابانى ماكوتو أونيكى، فى بيان بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الصاروخ أطلق قرابة الساعة 12:02 ظهرا بالتوقيت المحلى، بالقرب من الساحل الغربى لكوريا الشمالية، ويُعتقد أنه على ارتفاع حوالى 800 كيلومتر وقطع مسافة حوالى 500 كيلومتر قبل أن يسقط فى المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. يأتى الإطلاق الأخير قبل أيام قليلة من تولى الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب يون سيوك-يول مهام منصبه رسميا يوم الثلاثاء المقبل.

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