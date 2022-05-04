الجيش الروسي: تدمير 6 محطات كهربائية في عدة مدن أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:25 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 6 محطات كهربائية في عدد من المدن الأوكرانية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن “الأسلحة الجوية والبحرية بعيدة المدى دمرت 6 محطات كهربائية بالقرب من محطات السكك الحديدية في بودبورسي ولفيف وفولونتس وتيمكوفو وبياتيكاتكا”.

وذكر البيان أن المحطات المذكورة متورطة في تزويد المجموعة الأوكرانية في إقليم دونباس بالأسلحة والذخيرة المصنوعة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

كما قالت وزارة الدفاع إن سلاح الجو الروسي استهدف 40 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية، من بينها عبّارة عائمة و4 مستودعات ذخيرة واسلحة صاروخية ومدفعية.

وأضاف البيان أن صواريخ جوية عالية الدقة دمرت قاعدة إطلاق لصواريخ “توتشكا أو” و3 رادارات لمنظومة “إس 300” في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.