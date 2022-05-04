أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة عشرات المدنيين شرقي البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:25 صباحاً - قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا في الهجمات الأخيرة على شرق البلاد.

وقال حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن 21 مدنيا قتلوا وأصيب 27 آخرون في هجمات روسية، يوم الثلاثاء.

وأضاف في بيان عبر تطبيق المراسلة تليجرام، فجر الأربعاء، إن ذلك يمثل أكبر عدد من الضحايا المدنيين في المنطقة منذ 8 أبريل/ نيسان، عندما وقع هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديد في مدينة كراماتورسك وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 59 شخصا.

وفي إقليم لوجانسك المجاور، قال الحاكم سيرهي هايداي إن مدنيين اثنين على الأقل قتلا جراء قصف روسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأصيب إثنان آخران.

كان الجيش الروسي صعد هجماته على شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.