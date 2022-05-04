استهداف 40 موقعا عسكريا.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها استهدفت 6 محطات سكة حديد فى أوكرانيا تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية. وأضافت أنه تم استهداف أيضا 40 موقعا عسكريا فى أوكرانيا بينها 4 مستودعات ذخيرة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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