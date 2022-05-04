خلال يوم.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 49 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 49 ألفا و64 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وسط تسجيل حالات الإصابة اتجاها هبوطيا.





وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - فى بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم - أن إجمالى الإصابات بلغ 17 مليونا و395 ألفا و791 حالة.. كما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 23 ألفا و79 حالة. وتظل حالات الإصابة اليومية أقل من 100 ألف حالة لليوم الـ14 على التوالي، منذ يوم 21 أبريل الماضي، مع الحفاظ على اتجاه هبوطى فى حالات الإصابة بعد تجاوز ذروتها عند تسجيل 621 ألفا و175 إصابة يوم 17 مارس.

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