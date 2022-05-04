العالم اليوم - بعد "فيديو التأثر والدموع".. رونالدو يخرج عن صمته

انتم الان تتابعون خبر بعد "فيديو التأثر والدموع".. رونالدو يخرج عن صمته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 10:18 صباحاً - اختار نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أن يخرج عن صمته، بعدما ظهر متأثرا في يوم الاثنين الماضي، وهو يغادر أرض الملعب، عقب مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام برينتفورد، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر رونالدو متأثرا، خلال تحيته للجماهير، بعد نهاية اللقاء، الذي يعد الأخير لمانشستر يونايتد على أرضه في ملعب أولد ترافورد، هذا الموسم.

وبدا في مقطع الفيديو كما لو أن عيني رونالدو قد اغرورقتا بالدموع، ثم نظر إلى عدسة الكاميرا وزعمت التقارير أنه قال مبتسما "لم أنته بعد".

وأثارت هذه الكلمات القليلة توقعات بشأن مستقبل لاعب كرة القدم البرتغالي مع فريق مانشستر يونايتد.

لكن "الدون" قرر أن يوضح، فكتب تعليقا مقتضبا على حساب أحد المعجبين في موقع إنستغرام، "لم أقل ذلك".

وساهم رونالدو في تحقيق مانشستر يونايتد لانتصار بنتيجة 3-0 على برينتفورد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم أداء جيدا وسجل هدفا من ركلة جزاء.

وتأتي رسالة رونالدو وسط أخبار كثيرة تشير إلى قرب انتقاله من "الشياطين الحمر" بعد موسم واحد، بسبب رغبة النادي بالاعتماد على لاعبين شبان مع المدرب الهولندي الجديد إيرك تين هاغ، كما أن أنباء أخرى أشارت إلى أن رونالدو يرغب بالمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يتحقق مع يونايتد.

وقدم رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، موسما جيدا مع مانشستر يونايتد، وسجل 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، مع تبقي مباراتين له مع الفريق.