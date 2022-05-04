العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي بصدد استبعاد أكبر بنك روسي من نظام "سويفت"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 10:18 صباحاً - اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء استبعاد سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، وبنكين آخرين من نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية، في ضربة أخرى للنظام المالي الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب "رويترز".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي "نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت. نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير".

وأضافت "سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي".

اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك حظرا تدريجيا على النفط الروسي.

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين عن المعلومات المضللة، وذلك في إطار الرد على العمليات الروسية في أوكرانيا.