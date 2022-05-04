شروط معادلة الشهادات الجامعية في السعودية والإجراءات المطلوبة للمعادلة

شروط معادلة الشهادات الجامعية تشغل عقول جميع الطلاب الذين يرغبون في الدراسة بالخارج وفقا لضوابط محددة من قبل وزارة التعليم السعودي، يسمح نظام معادلة الشهادات للطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج بالتقدم للحصول على الشهادة الأكاديمية بناءً على مدة الدراسة والدورات والمتطلبات الأساسية بعد التخرج من برامج ما بعد البكالوريا، يمكن للطالب أن يعادل شهادته الدراسية، والتي منها حصول الدارس على نسبة 75 بالمائة من الكليات والجامعات الموصي به، وأن يحصل على 25 بالمائة من المتطلبات اللازمة للتخرج من المؤسسة التعليمية التي تعطيك الشهادة، وتهتم المملكة بكل ما يخص التعليم والدراسة للنهوض به حتى يحتل مكانه ببين جميع الدول التي يرغب بها الطلاب التعليم بها، يجب على الطلاب الحصول على شهادة جامعية من جامعة موصى بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويختلف التعليم بجميع مراحلة عن التعليم الالكتروانى عن التعليم بالخارج وهو تسعى المملكة للتحقيقه بما يتماشى مع روية 2030.

شروط معادلة الشهادات الجامعية في السعودية

الشهادات هي عملية تعليمية تهدف إلى تقييم قبول الطلاب في جميع المجالات التقنية والمقارنة على نفس المستوى المقابل لها وذلك وفقا للشروط قد حددتها وزارة التعليم السعودي:

أولا درجة البكالوريوس

أن تصل مدة دراستك ل4 سنوات أو لعدد ساعات فصلية 120 ساعة أو بنظام الساعات المعتمد أو 180 ساعة ربعية. معادلة الشهادات الهندسية ببكالوريوس التقنية وأن تصدر من جامعة معتمدة. وإذا كان تخصص الطالب بمجال الصحة فلابد أن تمضي للمدة المطلوبة منك بالمستشفيات التابعة لإشراف الجامعة.

ثانيا درجة الماجستير:

الحصول على الدرجة العلمية السابقة له وألا تقل مدة دراستك عن عام. أرتباط موضوع الماجستير بالدراسة وفي حال الاختلاف لا بد أن تقدم الدليل المنطقي لسبب ذلك. تقديم رسالة الماجستير بما لا يقل عن 24 ساعة فصل دراسي أو 30 ساعة فصل دراسي. التفرغ الكامل والإقامة في بلد منشأ رسالة الماجستير لمدة عام دراسي واحد على الأقل.

ثالثا درجة الدكتوراه:

وصول مدة الدراسة الإلزامية لسنتين دراسيتين وذلك بعد اجتياز ثلاث سنوات حال البكالوريوس وسنتين لدرجة الماجستير. أن يحصل على درجة الماجستير قبل معادلة تلك الشهادة. إتمام الإجراءات اللازمة للبحث العلمي وأن تنتهي من الأبحاث المطلوبة وفق التخصص الدراسي.

الإجراءات المطلوبة لمعادلة الشهادة