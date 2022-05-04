نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط معادلة الشهادات الجامعية في السعودية والإجراءات المطلوبة للمعادلة في المقال التالي
شروط معادلة الشهادات الجامعية تشغل عقول جميع الطلاب الذين يرغبون في الدراسة بالخارج وفقا لضوابط محددة من قبل وزارة التعليم السعودي، يسمح نظام معادلة الشهادات للطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج بالتقدم للحصول على الشهادة الأكاديمية بناءً على مدة الدراسة والدورات والمتطلبات الأساسية بعد التخرج من برامج ما بعد البكالوريا، يمكن للطالب أن يعادل شهادته الدراسية، والتي منها حصول الدارس على نسبة 75 بالمائة من الكليات والجامعات الموصي به، وأن يحصل على 25 بالمائة من المتطلبات اللازمة للتخرج من المؤسسة التعليمية التي تعطيك الشهادة، وتهتم المملكة بكل ما يخص التعليم والدراسة للنهوض به حتى يحتل مكانه ببين جميع الدول التي يرغب بها الطلاب التعليم بها، يجب على الطلاب الحصول على شهادة جامعية من جامعة موصى بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويختلف التعليم بجميع مراحلة عن التعليم الالكتروانى عن التعليم بالخارج وهو تسعى المملكة للتحقيقه بما يتماشى مع روية 2030.
شروط معادلة الشهادات الجامعية في السعودية
الشهادات هي عملية تعليمية تهدف إلى تقييم قبول الطلاب في جميع المجالات التقنية والمقارنة على نفس المستوى المقابل لها وذلك وفقا للشروط قد حددتها وزارة التعليم السعودي:
أولا درجة البكالوريوس
- أن تصل مدة دراستك ل4 سنوات أو لعدد ساعات فصلية 120 ساعة أو بنظام الساعات المعتمد أو 180 ساعة ربعية.
- معادلة الشهادات الهندسية ببكالوريوس التقنية وأن تصدر من جامعة معتمدة.
- وإذا كان تخصص الطالب بمجال الصحة فلابد أن تمضي للمدة المطلوبة منك بالمستشفيات التابعة لإشراف الجامعة.
ثانيا درجة الماجستير:
- الحصول على الدرجة العلمية السابقة له وألا تقل مدة دراستك عن عام.
- أرتباط موضوع الماجستير بالدراسة وفي حال الاختلاف لا بد أن تقدم الدليل المنطقي لسبب ذلك.
- تقديم رسالة الماجستير بما لا يقل عن 24 ساعة فصل دراسي أو 30 ساعة فصل دراسي.
- التفرغ الكامل والإقامة في بلد منشأ رسالة الماجستير لمدة عام دراسي واحد على الأقل.
ثالثا درجة الدكتوراه:
- وصول مدة الدراسة الإلزامية لسنتين دراسيتين وذلك بعد اجتياز ثلاث سنوات حال البكالوريوس وسنتين لدرجة الماجستير.
- أن يحصل على درجة الماجستير قبل معادلة تلك الشهادة.
- إتمام الإجراءات اللازمة للبحث العلمي وأن تنتهي من الأبحاث المطلوبة وفق التخصص الدراسي.
الإجراءات المطلوبة لمعادلة الشهادة
- تسجيل دخولك على معادلة الشهادات الجامعية من خلال موقع وزارة التعليم السعودي.
- ثم أدخل على الحساب الجديد .
- يتم اختيار الطريقة التي يتم بها التسجيل إما أن تكون عن طريق النفاذ الموحد لأبشر أو بواسطة حساب داخل النظام الخاص بمعادلة الشهادات.
- كتابه جميع البيانات من رقم الهوية والبريد الإلكتروني.
- التأكد من رقم الجوال والبريد الإلكتروني وسوف يصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل.
- بعد ذلك تحديد الدرجة العلمية التي ترغب في معادلة شهادتك له مع تدوين بيانات الشهادة الخاصة بك.
- كما يجب أن تسجل بيانات الوثائق والساعات المحولة ثم أرسل الطلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط معادلة الشهادات الجامعية في السعودية والإجراءات المطلوبة للمعادلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.