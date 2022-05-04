نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة دعم ريف reef.gov.sa شروط استحقاق الدعم المالي الريفي أسباب رفض الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة دعم ريف reef.gov.sa وما هو موعد نزول إيداع الدعم لهذا الشهر، وما هي شروط استحقاق الدعم الريفي الحكومي والتقديم على بوابة دعم للأسر المنتجة ورباب البيوت، وموعد نزول دعم ريف للمستحقين ممن قاموا بالتسجل على المنصة، والاستعلام عن شروط الدعم بالتواصل مع رقم هاتف دعم ريف المجاني الموحد، وتجدر الإشارة إلى ما أعلنه برنامج دعم ريف عن شروط التسجيل الخاصة باستحقاق الدعم واستكمال برامج التنمية الريفية المستدامة، وذلك في مجالات الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، أما موعد نزول إيداع الدعم الريفي لهذا الشهر 2022، فكما هو متبع يتم نزول الدعم خلال فترة 10 أيام الأولى من كل شهر ميلادي، أي أن صرف دعم ريف قد بدأ بالفعل من يوم 1 مايو، ويستمر الصرف تدريجياً للمستفيدين حتى يوم 10 مايو 2022.

تسجيل دخول منصة دعم ريف reef.gov.sa شروط استحقاق الدعم المالي الريفي

أما عن شروط ومعايير استحقاق الدعم الريفي وهي الواجب توافرها عند بدأ التسجيل على برنامج دعم ريف فسنستعرضها من خلال هذا التقرير، وكذلك كيفية تسجيل الدخول في منصة دعم ريف، وتسجيل الراغبين عبر رابط بوابة الدعم الريفي، ولكن أولا لابد من التعرف على ما هو برنامج دعم ريف.

ما هو دعم ريف الحكومي

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ريف هو أحد برامج التنمية لريفية الزراعية المستدامة، وهو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ويستهدف تمكين المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والأسر المنتجة الريفية، فذلك في المناطق المستهدفة، وهي المناطق ذات الأهمية النسبية المرتفعة، ومنها مناطق شمال المملكة، والجنوب الغربي من المملكة، وهي ذات بيئة محفزة لزراعات التي يستهدفها البرنامج، وذلك خلال مدة البرنامج وهي 7 سنوات.

ألية تنفيذ برنامج دعم ريف

من الجدير بالذكر أن برنامج دعم ريف يشمل طريقتين للدعم، الطريقة الأولى تشمل الجانب المالي المباشر ويشمل العديد من المجالات منها البن والعسل والورد والفواكه المختارة والمحاصيل المطرية والأسر الريفية المنتجة وصغار مربي الماشية وصيادي الأسماك، والطريقة الثانية تشمل الدعم الفني، ومنها توفير المزارع النموذجية، توفير الآلات، والتوعية والتدريب والإرشاد.

reef.gov.sa شروط استحقاق الدعم المالي لبرنامج ريف