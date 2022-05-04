عاجل- بيلاروسيا تطلق مناورات عسكرية مفاجئة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية: "بدأ اختبار مفاجئ لقياس رد الفعل للقوات المسلحة البيلاروسية، وسيتعين على الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية العمل على الانتقال إلى حالة التأهب والسير إلى مناطق محددة وأداء مهام التدريب القتالى"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وأضافت الوزارة أن "الهدف من الاختبار هو تقييم مدى استعداد وقدرة الوحدات العسكرية على الاستجابة السريعة فى حال وقوع أزمات".

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