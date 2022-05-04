حزمة جديدة مرتقبة من العقوبات على روسيا (تستهدف وسائل إعلام)

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "العقوبات الجديدة ستشمل أهم مصرف روسى و3 وسائل إعلام، كما أن العقوبات على استيراد النفط الروسى ستكون شاملة"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت الدول الغربية قد صعدت من ضغوطها على موسكو من خلال فرض العديد من العقوبات عقب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث أثرت الإجراءات فى المقام الأول على القطاع المصرفى ومنتجات التكنولوجيا، بينما وصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية.