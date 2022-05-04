عاجل- ضم كييف.. أول إجراء لخلق أوكرانيا الموالية لأوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال النائب السابق فى البرلمان الأوكرانى، إيليا كيفا، إن الاستعدادات بدأت فى منطقة غرب أوكرانيا للانضمام إلى بولندا، كاشفًا عن تغيير كييف لاستراتيجية استخدام الأسلحة الواردة من أوروبا، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأوضح أن هذه الأسلحة لم تعد كييف تنقلها إلى مناطق العمليات العسكرية، لكن يتم الاحتفاظ بها فى غرب البلاد، وبالتالى.. يتم تشكيل خط دفاع جديد هناك، والذى بفضله سيكون من الممكن تحقيق الهدف السياسى المتمثل فى توحيد هذه المنطقة مع بولندا.
وأضاف أن هذه هى المرحلة الأولى قبل الانفصال وخلق أوكرانيا الموالية للغرب وعاصمتها لفيف، مع انضمامها فى خطوة لاحقة إلى بولندا، من خلال استفتاء.
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