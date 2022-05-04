كوريا الشمالية تطلق صاروخا على بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أن خفر السواحل اليابانى كشف أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا. ولفتت إلى أنه منذ مطلع العام الجارى 2022 أجرت كوريا الشمالية أكثر من 10 تجارب صاروخية من بينها إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات.

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