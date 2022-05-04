موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث حسب جدول التقويم الدراسي بعد التعديل

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عمر شويل - جدة موعد الاختبارات النهائية 1443 وذلك حسب قرارات وزارة التعليم السعودية. وما أعلنته بجدول التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي والذي تضمن 3 فصول دراسية. وقد تم اعتماد نظام مختلف هذا العام ليتماشى مع رؤية المملكة 2030. والنهوض بالتعليم السعودي وتحسين مستويات الطلاب بكافة المراحل الدراسية.

من الجدير بالذكر أن نظام التعليم يحتل مكانة عالية بالمملكة العربية السعودية. وتوفر حكومة المملكة كافة الخدمات التي تساعد علي النمو والارتقاء بمنظومة التعليم. وذلك من خلال توفير منصات مختلفة للتعليم مثل منصة مدرستي. وكذلك قنوات التعليم المختلفة التي يتم من خلالها بث الدروس “قنوات عين”.

شهد نظام التعليم خلال الفصلين الدراسيين؛ الأول والثاني طفرة مختلفة من خلال تطبيق نظام التعليم الحضوري. وقد أوشك الفصل الدراسي الثالث علي الانتهاء ونشرت وزارة التعليم موعد الاختبارات النهائية 1443 عبر صفحتها الرسمية. أليكم جدول الاختبارات للفصل الدراسي الثالث.

موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث

مع قرب نهاية أجازة عيد الفطر المبارك يتساءل الطلاب عن موعد الاختبارات النهائية للترم الثالث. وذلك لتحديد جدول المذاكرة واحتواء المنهج علي اكمل وجه ممكن. وتنظيم الوقت للعودة الحضورية التي ستكون مع بداية يوم 8 من مايو 2022 أي الموافق السابع من شوال 1443. ويكون موعد الاختبارات النهائية 1443 علي النحو التالي:

تم إعداد اختبارات الفترة الأولي من يوم الأحد الموافق ١٤٤٣ /٩/٩.

اختبارات الفترة الثانية ستكون من يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٦.

الاختبارات النهائية ستكون بموعد الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٢٠.

اختبارات الدور الثاني يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٢٧.

كم باقي على الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث

من خلال التقويم الدراسي الحالي 1443-1444 والذي يتم العمل به في كافة المدارس السعودية فان المتبقي علي موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث

التقويم الدراسي 1444

ملامح التقويم الدراسي 1444 أو موعد بدء الدراسة بالعام القادم لن يتم الإعلان عنها حتي وقتنا الحالي. ولكن وزارة التعليم السعودية وضحت تفاصيل الجدول الدراسي وملامح النظام الدراسي للعام 1443-1444 علي النحو التالي:

وذكرت التعليم السعودي انه سيتم نشر جدول التقويم الدراسي للعام القادم 1444-1445 عبر موقعها الرسمي لـ وزارة التعليم السعودي.

أما عن موعد الدراسة الحضورية بعد إجازة عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 الموافق بتاريخ هجري 7 شوال 1443. ليستعد طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية لأداء الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث. والذي يكون اخر فصل دراسي لجميع مراحل الصفوف التعليمية.