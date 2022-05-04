بايدن: أرسلنا مساعدات أمنية بأكثر من 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن واشنطن أرسلت مساعداتٍ أمنية تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية لـ روسيا فى فبراير الماضى، موضحا أن هذا المبلغ خُصص لدعم الديمقراطية والحرية فى أوكرانيا.





وأثنى بايدن، فى كلمة له بولاية ألاباما الأمريكية أمس الثلاثاء أثناء زيارته منشأة للصناعات العسكرية الدفاعية، نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، على ما يقوم به الشعب الأوكرانى أمام الجيش الروسى قائلًا إنهم يقاتلون من أجل بلدهم، مضيفا أن بلاده تقود الحلفاء للتأكد من تزويد الأوكرانيين بالأسلحة اللازمة للدفاع، مشيرًا إلى أن "الكثير من جرائم الحرب يتم ارتكابها" فى أوكرانيا.

لفت الرئيس الأمريكى إلى أن الشعب الأوكرانى يستحق الدعم من أجل "صد الهجوم الروسى"، واصفا المعارك بشأن أوكرانيا بأنها "لن تكون رخيصة"، مشددًا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأوكرانيين.

وفى سياق آخر، ناقش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، العملية العسكرية الروسية فى دونباس والعلاقات بين موسكو ومينسك خلال محادثة هاتفية يوم الثلاثاء.

وقال الكرملين فى بيان نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الثلاثاء إن "بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو.. وتمت مناقشة بعض جوانب التفاعل فى إطار جمعيات التكامل فى الفضاء الأوراسى، بما فى ذلك ما يتعلق بالتحضير للاجتماع القادم لقادة العضو.. بالإضافة إلى مناقشة العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس".

وأضاف الكرملين أن "الرئيسين تحدثا أيضا عن بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية ودولة الاتحاد".