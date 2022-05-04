العالم اليوم - بيلاروسيا تجري مناورات عسكرية "مفاجئة "لا تهدد الجيران"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 08:15 صباحاً - أعلن في مينسك، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة البيلاروسية بدأت بمناورات عسكرية كبيرة مفاجئة.

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إن قواتها المسلحة بدأت مناورات عسكرية مفاجئة واسعة النطاق، اليوم الأربعاء، لاختبار استعدادها القتالي.

وأضافت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان، أنه "من المرتقب أن يشمل اختبار ’الاستعداد القتالي‘ نقل أعداد كبيرة من المركبات العسكرية، مما قد يبطئ المرور على الطرق العامة"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت الوزارة إن المناورات العسكرية هذه لا تشكل أي تهديد لجيرانها، في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو المجتمع الأوروبي بشكل عام.

يشار إلى أن بيلاروسيا، التي تقع على الحدود الشمالية لأوكرانيا، تعتبر حليفا وثيقا لروسيا.

وتعرضت المناطق المتاخمة لبيلاروسيا في أوكرانيا، بما في ذلك عاصمتها كييف، للهجوم الروسي في المرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في أواخر فبراير وأعقب التدريبات المشتركة التي أجرتها روسيا وبيلاروسيا.

لكن حاليا، تركز روسيا هجماتها على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لأوكرانيا، وتحديد في إقليم دونباس والمناطق الساحلية المطلة على بحر أوزوف والبحر الأسود.