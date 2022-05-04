نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بداية الدراسة بعد عيد الفطر في السعودية 1443 وفقًا لتحديد وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم بالمملكة السعودية قد تحدثت عن ابتداء الدوام بعد عيد الفطر، ولقد حدد للطلاب مدة الإجازة الخاصة بإتيان عيد الفطر وميعاد انتهاء هذه الإجازة، ووضحت جميع التفاصيل وأصدرت القرارات المتعلقة بهذا الأمر، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم متى بداية الدراسة بعد عيد الفطر في السعودية 1443 بالإضافة لكافة التفاصيل التي تحتاج إليها قبل هذا الأمر.

متى بداية الدراسة بعد عيد الفطر في السعودية 1443

إن الطلاب يعودون للمدارس بدءً من يوم الأحد الثامن من شهر مايو السابع من شهر شوال بعد أن تكون إجازة عيد الفطر قد انتهت، والتي مدتها حوالي 16 يوم الأطول على الإطلاق في العام الدراسي، فبعد أن كانت إجازة العيد لهم 13 يوم أصبحت 16 يوم بعد الأمر الملكي الصادر بشأن هذا الأمر.

إجازة العيد للطلاب

إن ميعاد إجازة عيد الفطر الخاصة بالطلاب داخل المدارس تكون في ابتداء من يوم الخميس 20 من شهر رمضان الموافق 21 من شهر أبريل، وكان من المفترض أن تكون هذه الإجازة 25 من شهر أبريل الموافق 24 رمضان، أي أن مدة الإجازة 16 يوم.

ولكن قد تم انعقاد جلسة وزارية وصدر فيها قراراً بهذا التقديم لإجازة عيد الفطر فأصبح عدد أيام الإجازة 16 يوم وفقاً للأمر الملكي الصادر بشأن هذا الأمر، واستجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب حتى يستعدون للعيد مثلما يريدون ويأخذون الإجازة الكافية.

إجازات الطلاب بالترم الثالث

إن الإجازات الخاصة بالطلاب بالترم الثالث تتنوع وتتعدد، حيث أنها تختلف وتتعدد ما بين الإجازات الرسمية والإجازات الأسبوعية المطولة، وإليكم إجازات الترم الثالث وهي كالآتي: