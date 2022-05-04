الأمن العراقى يصد هجوم قويا لـ داعش

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز" أفاد المصدر بنجاح قوات الأمن العراقية، فى صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى ناحية السعدية بمحافظة ديالى، موضحًا أن الهجوم لم يخلف وراءه أى ضحايا.

وفى السياق ذاته، أكدت هيئة الحشد الشعبى فى العراق، القضاء على أحد عناصر داعش ينتمى لما يسمى بـ "ديوان الجند" فى مدينة الموصل العراقية.

وأصدرت الهيئة بيانًا نقلته وكالة الانباء العراقية "واع"، قلت فيه إن "قوة من استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبى، تمكنت من الاطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابى والذى كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند فى الموصل".