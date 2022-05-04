بايدن يطالب الكونجرس بعمل إجراء فى صالح الروس

جدة - نرمين السيد - وطلب بايدن بتعديل قانون الهجرة والجنسية لتسهيل حصول الروس المتعلمين تعليما عاليا "الحاصلين على الماجستير والدكتوراة" على تأشيرات العمل فى أمريكا دون الحصول على راع أو صاحب عمل. وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية أن طلب بايدن فى حالة تنفيذه سوف يسمح لـ الروس الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة بالتقدم للحصول على تأشيرة دون الحصول أولاً على صاحب عمل.

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