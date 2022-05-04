مكون جهنمي لتنظيف الأواني المحروقة وإزالة أصعب البقع والسواد مهما كان وبكل سهولة

تعاني العديد من السيدات من وجود بعض الحروق التي توجد في الأواني وتستخدم لها الكثير من السيدات بعض الخلطات التي تعمل على القضاء على هذه الحروق نهائيا، وتعتبر من أشهر هذه الخلطات الشهيرة المستخدمة هي ماء النار والباور وتعتبر جميع هذه الإستخدامات ضارة تعمل على إصابة الجهاز التنفسي والإصابة بالحساسية المفرطة لذلك علينا بتجنب إستخدام هذه الإستخدامات حيث تعمل تآكل الجلد وظهور البقع الحمراء وعلينا بتجنب كل هذه الإستخدامات وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل تنظيف الأواني جيدا وجعلها نظيفة وجذابة، وتوجد هناك العديد من الوصفات المستخدمة في تنظيف هذه الأواني ومنها وصفة البيكنج بودر مع وصفة ملح الليمون والخل والماء المغلي وغيرها من الوصفات المختلفة، وتعتبر من اقوى هذه الوصفات المستخدمة في تنظيف الأواني المحروقة منها وصفة ملح الليمون ووصفة الخل

مكونات عمل وصفة لتنظيف الأواني المحروقة

ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون.

كمية مناسبة من الخل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من الملح الابيض.

قطعة من سلك الألومونيوم.

طريقة عمل وصفة لتنظيف الأواني المحروقة