شروط تمويل السعودية الميسر بدون كفيل بالمملكة

شروط تمويل السعودية الميسر بدون كفيل لجميع المواطنين في المملكة، هناك العديد من المواطنين يبحثون عن تمويلات إسلامية ميسرة، لذلك تأسست الشركة السعودية للتمويل لتعمل علي تقديم حلول تمويلية للمواطنين، يمكن لأي مواطن في المملكة الاستفادة من التمويل الميسر من الشركة السعودية، أحصل الآن علي تمويل أفراد ميسر وأيضا هناك تمويل الأعمال الميسر، فإن تمويل الأفراد أقصي قيمة له 500 ألف ريال، أما تمويل الأعمال قيمته تصل إلي 5 مليون ريال سعودي، حيث أن الشركة السعودية سوف تقدم رابط طلب التمويل ميسر للأفراد يمكنك الاستفادة من التمويل عبر موقع ثقفني، فإن موقع ثقفني سيقدم شروط أهلية الحصول علي تمويل ميسر من الشركة السعودية.

شروط تمويل السعودية الميسر في المملكة

إن كل مواطن في المملكة يريد الحصول علي التمويل الميسر لابد من توافر شروط الأهلية، فإن شروط الأهلية تكون كالتالي:

لابد من ألا يقل عمر المواطن المتقدم عن 21 سنة.

يجب أن يكون المواطن المتقدم يملك هوية شخصية أو الإقامة.

أن يحصل كل مواطن مستفيد من التمويل علي كشف حساب يوضح حسابه في آخر 3 شهور.

يأخذ كل مواطن تعريف للراتب حديث.

مطلوب من المواطن المستفيد أن تكون فترة خدمته في الشغل الحكومي أو الشبه حكومي 3 شهور.

أما العاملين في القطاع المصرفي يشترط الخدة في العمل 6 شهور، أما من يعمل في القطاع الخاص خدمته لا تقل عن سنة.

عدم وقود أي تعثرات سابقة للمواطنين في المملكة.

قيمة الحد الأدنى للتمويل المطلوب ألا تقل عن 10 ألاف ريال سعودي.

أحسب قيمة التمويل من الشركة