الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة و112 مروحية لـ الجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 146 مقاتلة أوكرانية، و112 مروحية، بالإضافة إلى مئات الطائرات المُسيَّرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، لافتة إلى أن القوات الجوية شنت غارات استهدفت 39 منشأة عسكرية أوكرانية.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور إيجور كوناشينكوف، فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء، إنه "تم تدمير ما مجموعه 146 طائرة و112 طائرة هليكوبتر و697 مركبة جوية بدون طيار و287 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "تم تدمير 2793 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و319 قاذفة صواريخ متعددة، و1267 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 2598 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".

وأوضح أن "طيران القوات الفضائية الروسية استهدف 39 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما فى ذلك موقعان للقيادة و36 منطقة لتكديس القوات والمعدات".

من جانبه أكد مدير المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الروسية سجلت العديد من القصف من قبل النازيين الأوكرانيين للممرات الإنسانية التى فتحتها روسيا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ميزينتسيف: انه "بدءا من 4 مارس ولأغراض إنسانية حصريا، قدمت روسيا ممرات إنسانية فى اتجاه ماريوبول لإجلاء المدنيين فى أى اتجاه يختارونه، سواء إلى الأراضى الروسية أو جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أو إلى المناطق التى تسيطر عليها سلطات كييف".

وأوضح ميزينتسيف: "يلتزم العسكريون الروس وتشكيلات دونيتسك ولوجانسك بصرامة "بنظام الصمت" "نظام وقف إطلاق النار". فى حين لا تلتزم سلطات كييف بهذه المبادئ الإنسانية. وتعنى المراقبة الموضوعية تسجيل العديد من القصف للممرات الإنسانية من قبل مسلحى الكتائب القومية الأوكرانية بالأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية فى منطقة مصنع آزوفستال فى مدينة ماريوبول جنوب شرقى أوكرانيا.

وفى سياق متصل، قال رئيس بلدية إيربين الأوكرانية، أولكسندر ماركوشين، اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على جثث 290 مدنى فى البلدة منذ انسحاب القوات الروسية.

وأضاف ماركوشين فى منشور على "فيسبوك"، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تم التعرف 185 جثة من القتلى غالبيتهم من الرجال فى بلدة إيربين القريبة من العاصمة كييف، مشيراً إلى أن سبب الوفاة كانت إصابات بشظايا وأعيرة نارية.