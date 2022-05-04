تعيين قائد جديد لـ الناتو فى أوروبا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة الحرة، سيتسلم كافولى منصبه فى حفل تسليم وتسلم خلال هذا الصيف بالمقر العام للوات الحليفة بالقرب من مونس فى بلجيكا، وذلك بعد موافقة مجلس "الناتو" تعيينه.
يذكر أن كريستوفر كافولى، ولد خلال الحرب الباردة فى مدينة فورتسبورج بألمانيا الغربية، وهو ابن ضابط إيطالى أمريكى.
ونشأ القائد الجديد فى قواعد عسكرية بسبب كثرة تنقل والده، كما أنه يجيد اللغة الروسية، وقد بدأ الخدمة منذ عام 1987 ويقود القوات الأمريكية فى أوروبا وإفريقيا ومقرها العام فى سبادن بألمانيا منذ العام 2020.
ويشار إلى أن كريستوفر كافولى ضاب أمريكى لأن أوروبا تعين الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، وحاليا هو النرويجى ينس ستولتنبرج الذى أعيد تعيينه بسبب الحرب فى أوكرانيا.
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