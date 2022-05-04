العالم اليوم - إسرائيل تحيي الأربعاء ذكرى قتلاها

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تحيي الأربعاء ذكرى قتلاها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 03:21 صباحاً - دوّت صفارات الإنذار مساء الثلاثاء في مختلف أنحاء إسرائيل إيذاناً ببدء فعاليات "يوم الذكرى" الذي تحيي فيه ذكرى عسكرييها الذي سقطوا أثناء أدائهم واجبهم والمدنيّين الذين قتلوا في هجمات.

وعلى وقع دويّ صفّارات الإنذار وقف الإسرائيليون دقيقة صمت شُلّت خلالها حركة المرور على الطرقات بينما كانت الأعلام الإسرائيلية منكّسة.

ووفقاً لبيانات تُصدرها وزارة الدفاع سنوياً بمناسبة هذا اليوم فإنّ إجمالي عدد عناصر قوات الجيش والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية الذين قتلوا وهم على رأس عملهم بلغ 24.068 منذ عام 1860، السنة التي تعتبر إسرائيل أنّها شهدت أول نزاع إسرائيلي-فلسطيني عندما أسّس يهود أول حيّ خارج أسوار البلدة القديمة في القدس.

من جهتها أحصت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل 4.216 مدنياً في هجمات.

وتُطلق صفّارات الإنذار مرة أخرى صباح الأربعاء في الساعة 11:00 (08:00 ت غ) لمدة دقيقتين إيذاناً ببدء سلسلة مراسم في المقابر العسكرية في إسرائيل.

وعصر الثلاثاء التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت عائلات عسكريين قتلوا أثناء أدائهم الواجب.

وفي ختام هذا اليوم يحيي الإسرائيليون اعتباراً من مساء الأربعاء (يبدأ اليوم في الديانة اليهودية عند غروب الشمس وليس عند شروقها) ذكرى قيام الدولة الإسرائيلية في 14 مايو 1948 والذي يصادف هذه السنة وفقاً للتقويم العبري الخامس من مايو. أما الفلسطينيون فيحيون من جهتهم في 15 مايو من كلّ عام ذكرى النكبة.