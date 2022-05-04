جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن التليفزيون البلغارى، أن مئات المحتجين احتشدوا أمام مبنى البرلمان فى بلغاريا مطالبين بألا تنحاز القيادة السياسية لبلادهم إلى أى من أطرف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وعدم إرسال مساعدة عسكرية إلى كييف.
وقال أحد المتظاهرين خلال الاحتجاجات إن "بلغاريا يجب أن تكون صانعة سلام، لأنها أعطت المسيحية لكل من روسيا وأوكرانيا.. فإنها أم لكل منهما".
وذكر "روسيا اليوم"، أن احتجاجات مماثلة خرجت فى مدن أخرى فى بلغاريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتجاجات قوية فى بلغاريا.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.