احتجاجات قوية فى بلغاريا.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن التليفزيون البلغارى، أن مئات المحتجين احتشدوا أمام مبنى البرلمان فى بلغاريا مطالبين بألا تنحاز القيادة السياسية لبلادهم إلى أى من أطرف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وعدم إرسال مساعدة عسكرية إلى كييف.

وقال أحد المتظاهرين خلال الاحتجاجات إن "بلغاريا يجب أن تكون صانعة سلام، لأنها أعطت المسيحية لكل من روسيا وأوكرانيا.. فإنها أم لكل منهما".

وذكر "روسيا اليوم"، أن احتجاجات مماثلة خرجت فى مدن أخرى فى بلغاريا.