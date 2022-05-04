الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع أذان العشاء فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، فى بيان، إن قوات الاحتلال منعت رفع أذان صلاة العشاء فى المسجد الأقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد المبارك، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالى بينت فى حائط البراق بسبب ما يسمى "عيد الاستقلال".

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