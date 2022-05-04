كيفية الإستعلام عن التقارير الطبية أونلاين عبر منصة صحة السعودية 1443

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عمر شويل - جدة قدمت وزارة الصحة السعودية ، منصة صحة ،وهي منصة إلكترونية سعودية تقدم خدمات إلكترونية متعدة للقطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء هذه المنصة ،لتسهيل الخدمات في جميع الأنظمة الصحية الكثيرة، كما أنه تقع علي عاتق الطبيب المسؤلية ،تقديم التقرير الطبي للمريض ،توضح الحالة الطبية له ،كما أن التقرير الطبي هو مستند رسمي يوضح الحالة الصحية للمريض ،يتم بناء علي حالة المريض ،وأيضا الأعراض التي تظهر عليه ، سواء من الخارج ،أو أثناء الفحوصات الطبية.

طريقة التسجيل في منصة صحة السعودية وإنشاء حساب

لتسجيل في منصة صحة السعودية ،وإنشاء حساب يجب إتباع الخطوات الأتية :

تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة صحة.

في حالة إذا كان ليس لديك حساب خاص علي المنصة ، أضغط علي تسجيل حساب جديد.

ملئ جميع البيانات المطلوبة ،في الخانات المخصصةلها ،مثل أسم المستخدم ،رقم الهوية ،والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الجوال.

وبعد ذلك الضغط علي موافق ،ثم قم بتنشيط الحساب ،عن طريق تسجيل الدخول.

وبعد ذلك سوف يتم إرسال رمز تحقيق ،عبر إرسال رسالة نصية للهاتف المحمول ،يتم إدخاله في الخانة المخصصة له.

وأخيرا: إدخال كلمة المرور ،ومتابعة المنصة ،وذلك للحصول علي الخدمات المقدمة.

كيفية الإستعلام عن التقارير الطبية عبر منصة صحة السعودية

حالة التقرير الطبية ،التي يرغب فيها الكثير من المواطنين السعوديين ،في الإستفسار عنها ،وطباعتها، وهذه من الخدمات التي تقدمها منصة صحة ،وذلك من ضمن العديد من الخدمات الصحية المميزة التي تقدمها المنصة لسكان المملكة العربية السعودية ،حيث يمكن للمريضي الإطلاع علي تقاريرهم الصحية ،بطريقة سهلة ،وبسيطة ،وأيضا الرد علي جميع إستفسارات المريض لتوضيح أي شئ غير واضح فيما يخص التقرير الطبي عبر المنصة ،كما هو مفصل بهذا التقرير ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية :

أولا : الدخول علي منصة صحة الإلكترونية الرسمية .

يجب كتابة الرقم المرجعي ،وبعد ذلك إدخال رقم الهوية الوطنية للمواطنين السعودين ،أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين ،في الخانة المخصصة له.

وأخيرا: الضغط علي أيقونة إستعلام ،وبعد ذلك يظهر لك المطلوب.

أهم مميزات إستخدام منصة صحة السعودية

يوجد عدة مميزات لمستخدمي منصة صحة السعودية ،و من أهم هذه المميزات هي:

تقدم المنصة البيانات ،والمعلومات بدقة عالية.

تتميز بسرعة التنفيد ،وإنجاز كافة المعاملات.

تسهيل ،وأيضا توحيد الإجراءات ،وهذه من أهم الخدمات التي تقدمها المنصة

في حالة وجود أي مشكلة في تسجيل الدخول لمنصة صحة، يمكن التواصل مع خدمة الدعم الفني للمنصة ،عبر رقم 920002005.

ونحن موقع ثقفني نشكر وزارة الصحة السعودية ،علي الجهد المبذول ،لتقديم الخدمات للمواطنين السعوديين ،بطرق سهلة ،وبسيطة ،وذلك ضمن خطة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وتطوير الأنظمة ،وجعلها أكثر إفادة للمواطنين .