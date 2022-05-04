رئيس الوزراء البريطانى يصدم مواطنيه

جدة - نرمين السيد - قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع فى أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وإن عليها أن تظل حكيمة فى إنفاقها لتجنب زيادة دوامة التضخم.





وأقر جونسون بأن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كاف لتعويض ارتفاع التكاليف، لكنه قال إنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المدى المتوسط ​​والطويل. وقال جونسون لتلفزيون ITV: "أقر بأن تلك المساهمات من دافعى الضرائب... لن تكون كافية على الفور للمساعدة فى تغطية تكاليف الجميع.. هناك المزيد الذى يمكننا القيام به، لكن الشيء المهم هو التأكد من أننا نتعامل مع الأسعار على المدى المتوسط ​​والطويل". وأضاف جونسون أن الحكومة تدرس تقديم الدعم للأسر التى تحتاج استخدام مستويات عالية من الطاقة بسبب احتياجاتها الطبية.

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