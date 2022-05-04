العالم اليوم - ليفربول ينتفض ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا بفوزه على فياريال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 12:21 صباحاً - سجل ليفربول ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليصعد لنهائي البطولة.

وتغلب ليفربول، بطل نسخة 2019، 5-2 على منافسه الإسباني في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المواجهة الثانية في قبل النهائي الأربعاء.

وفاز سيتي 4-3 في مباراة الذهاب في مانشستر.

وتقدم فياريال، الذي خسر 2-صفر في مباراة الذهاب في أنفيلد الأسبوع الماضي، بهدفين عبر بولاي ديا في الدقيقة الثالثة وفرنسيس كوكولين في الدقيقة 41.

لكن في الشوط الثاني قلص فابينيو الفارق في الدقيقة 62 بعد تمريرة من محمد صلاح وأدرك لويس دياز التعادل بعدها بخمس دقائق.

وأحرز السنغالي ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 74.

واستكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيتيين كابو في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.