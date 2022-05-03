تسجيل نظام نور 1443 تسجيل الصف الاول الابتدائي 1444 NoorEduWave

تسجيل نظام نور 1443 قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن فتح تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي 1444 بداية من يوم الأحد الموافق 16 من شهر رمضان 1443 الموافق 17 من شهر أبريل لعام 2022، حيث انها توفر لجميع اولياء الامور تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي بجميع مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الحكومية والمدارس الأجنبية كيفية التسجيل في أولى ابتدائي من خلال الرابط الذي اعلنت عنه وزارة التعليم والنظام نور وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

تسجيل نظام نور 1443

يعد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من أهم الموضوعات التي يبحث عن العديد من أولياء الأمور، حيث إن نظام نور يعتبر من أهم الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، فهو يقدم العديد من الخدمات لجميع الطلاب وأولياء الأمور والتي من أهمها في الوقت الحالي تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، حيث ان الوزارة اعلنت عن شروط تسجيل الطلاب فيسمح بتسجيل الطالب بعمر ست سنوات أو ست سنوات بتسعين يوما اقل عمره بشرط أن يثبت انهم بالروضة لمدة سنتين.

تسجيل الطلاب الصف الاول الابتدائي نظام نور 1443

أعلنت الوزارة عن مواعيد تسجيل الطلاب بالصف الاول الابتدائي وأعلنت عن الاعمار التي سوف يتم قبولها للتسجيل وهي على النحو التالي