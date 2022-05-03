تسجيل نظام نور 1443 تسجيل الصف الاول الابتدائي 1444 NoorEduWave

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تسجيل نظام نور 1443 قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن فتح تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي 1444 بداية من يوم الأحد الموافق 16 من شهر رمضان 1443 الموافق 17 من شهر أبريل لعام 2022، حيث انها توفر لجميع اولياء الامور تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي بجميع مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الحكومية والمدارس الأجنبية كيفية التسجيل في أولى ابتدائي من خلال الرابط الذي اعلنت عنه وزارة التعليم والنظام نور وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.
تسجيل نظام نور 1443
يعد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من أهم الموضوعات التي يبحث عن العديد من أولياء الأمور، حيث إن نظام نور يعتبر من أهم الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، فهو يقدم العديد من الخدمات لجميع الطلاب وأولياء الأمور والتي من أهمها في الوقت الحالي تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، حيث ان الوزارة اعلنت عن شروط تسجيل الطلاب فيسمح بتسجيل الطالب بعمر ست سنوات أو ست سنوات بتسعين يوما اقل عمره بشرط أن يثبت انهم بالروضة لمدة سنتين.
تسجيل الطلاب الصف الاول الابتدائي نظام نور 1443
أعلنت الوزارة عن مواعيد تسجيل الطلاب بالصف الاول الابتدائي وأعلنت عن الاعمار التي سوف يتم قبولها للتسجيل وهي على النحو التالي
- التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية تبدأ من 16 من شهر رمضان لعام 1443 وتستمر حتى 23 من شهر رمضان 1443 ويتم قبول الاطفال من عمر ست سنوات أو أقل من ذلك ب 90 يوما وسن 11 عام وثلاثة شهور بحد الأقصى.
- بينما يأتي تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي لجميع المدارس الحكومية حيث أنهم من المقرر أن يبدأ في يوم سبعه من شهر شوال لعمل 1443 ويستمر حتى 17 من شهر ربيع الاول 1444 أو حتى الانتهاء من العدد المطلوب ويكون للطلاب الذين عمرهم ست سنوات أو أقل منها ب 90 يوما
- تسجيل الطلاب من خريجي الروضة الحكومية والأهلية بداية من 27 من شهر ذي القعدة عام 1443 ويستمر حتى 17 من شهر ربيع الأول 1444 ويتم قبول الأطفال لمن أعمارهم أقل من ست سنوات
- بينما تسجيل الطلاب في المدارس العالمية الأجنبية والأهلية التي يتم تطبيق البرامج الدولية فيها من يوم 16 من شهر رمضان 1443 حتى 17 من شهر ربيع الأول 1444 وايضا يتم قبول من عمر ست سنوات
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