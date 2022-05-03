نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية وآلية الطباعة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية من الخدمات المتميزة التي تقدمها منصة صحة الإلكترونية التابعة إلى وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، فيمكن الحصول على تقرير طبي لمريض بسهولة خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية 1443 وتؤهلك تلك الخدمة إلى طباعة نسخة من التقرير لاستخدامها في العديد من المصالح، ولهذا سنتعرف على آلية إصدار تقرير طبي أو الاستعلام عن حالة التقرير.

استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية

ظهرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية والرقمية التي وفرتها المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة التي شاركت في التحول الرقمي وخصصت منصة صحة لكي توفر من خلالها العديد من الخدمات من بينها استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية باتباع ما يلي:

زيارة رابط منصة صحة الإلكترونية.

النقر على خيار الخدمات الإلكترونية من القائمة العلوية للموقع.

ثم اختيار استعلام عن التقارير.

تحتاج إلى كتابة مجموعة من البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والرقم المرجعي.

انقر على خيار الاستعلام وانتظر لحين عرض جميع التفاصيل التي تخص التقارير الطبية.

طباعة التقارير الطبية برقم الهوية

والجدير بالذكر أنه بعد إدخال البيانات وظهور المعلومات المطلوبة ستطلق المنصة عدد من الخدمات ومنها طباعة التقرير، وهذه الخطوة يمكن الحصول عليها بمجرد كتابة البيانات والنقر على زر الطباعة الذي يظهر مع التقرير الإلكتروني.

خدمات منصة صحة الإلكترونية

هناك العديد من البرامج والخدمات التي قدمتها المنصة لصالح المواطنين من بينها جميع الخدمات المتعلقة بالإجازات المرضية، أو استخراج التراخيص الصحية أيضًا، وتعمل المنصة على تقديم الشهادات الصحية للعاملين والتي يمكن الحصول عليها بعد الحصول على حساب جديد في المنصة، أو عقب الانتهاء من التسجيل في منصة صحة للخدمات الصحية بالسعودية.

ويضاف إلى تلك الخدمات، إطلاق عدد من خدمات الاستعلامات الإلكترونية، فكما ذكرنا يمكن الاستعلام عن التقارير الطبية باستخدام رقم الهوية الوطنية وأيضًا الاستعلام عن شهادات فحص الزواج، وتوفر أيضًا مجموعة من الخدمات لصالح المنشآت الحكومية في المملكة العربية السعودية، من بينها إمكانية الاستعلام عن منشأة مقدمة للخدمات الصحية.