لليوم العاشر.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودى مركب لبنان الغارق

جدة - نرمين السيد - واصلت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبنانى وقوة الأمم المتحدة بلبنان (اليونيفيل) والدفاع المدنى عمليات البحث عن مفقودى حادث غرق مركب عليه عشرات الأشخاص قبالة سواحل طرابلس شمالى لبنان وذلك لليوم العاشر على التوالى دون التوصل لجميع المفقودين المقدر عددهم بحوالى 25 شخصا.





وأكد الدفاع المدنى اللبنانى اليوم أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحرى يستكملون عمليات البحث عن المفقودين الذين كانوا على متن المركب، وينفذون مسحا بحريا وبريا شاملا انطلاقا من رأس بيروت الى العبدة شمالى البلاد. وأوضح أن العناصر انقسمت إلى مجموعات لتسيير دوريات مراقبة للتأكد من وجود أى دليل قد يسهم فى العثور على المفقودين. وتكثف قوات الجيش اللبنانى من عملها للبحث عن المفقودين بعدما تمكنت من إنقاذ 45 راكبا وانتشال أكثر من 7 جثث وفقا للبيانات الرسمية وتصريحات المسئولين، فيما تجرى قيادة الجيش اللبنانى تحقيقا فى ملابسات الحادث الذى أعلنت الحكومة اللبنانية بسبب الحداد لمدة يوم ونكست فى الأعلام حدادا على الضحايا.

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