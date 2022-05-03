طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 Grand theft auto آخر إصدار بطريقة رسمية

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 آخر إصدار بطريقة رسمية، هذا ما يبحث عنه الكثير من محبي اللعبة حيث أنها من أفضل الألعاب الإلكترونية، وهي من الألعاب التي تتميز بالتشويق والإثارة كما أنها منذ انطلاقها وهي حازت على إعجاب الكثير من جميع أنحاء الوطن العربي والجميع حريص على تحميل هذه اللعبة من جميع الفئات العمرية، وهذا لأنها تتميز بكثرة التحديثات المستمرة التي تمنح اللاعب الكثير من الانجذاب؛ حيث أنها لا تشعرك بالملل والكثير يبحث عن طريقة تحميل رسمية، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة رسمية ومضمونة لتحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5.

طريقة تحميل جراند ثيفت أوتو 5 بطريقة رسمية

يوجد عدة طرق لتحميل هذه اللعبة ولكن يوجد النسخة الأصلية وكاملة ومضمونة ومجربة بدون مواجهة أي مشكلة في التحميل والنسخة هى كما يلي:

تسجيل الدخول على تطبيق جوجل بلاي للهاتف الخاص بك الأندرويد.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

ثم الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر امامك نتائج البحث سوف يتم اختيار اللعبة الحائزة على تقييم أعلى.

التأكد من أن الهاتف متصل بالإنترنت وقوي.

كما يجب أن تكون موجودة مساحة كافية فارغة لتحميل اللعبة في الهاتف.

ثم الضغط على التثبيت ومن ثم الموافقة.

يتم الانتظار قليلا حتى يكتمل التحميل.

بعد تثبيت اللعبة على الهاتف يتم فتحها والاستمتاع باللعب فيها.

طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على الآيفون

يوجد كثير من النسخ لهذه اللعبة منها الأندرويد والآيفون والويندوز، والآن نقدم لكم طريقة التحميل على جهاز الآيفون، وهى كالآتي: