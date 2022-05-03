شحن شدات ببجي الموسم الأخير 2022 عن طريق id وبخطوات سهلة على حسابك في PUBG

طريقة شحن شدات ببجي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، كما أن لعبة ببجي تم انتشارها بشكل كبير إلى أن وصل مستعمليها أكثر من أربعمائة مليون لاعب في كل أنحاء العالم، كما أن شدات لعبة ببجي تدعم أيضًا “UC” تعد من العملات الرقمية بتلك اللعبة، والتي تساعد اللاعبين في حصولهم على عدة أشياء داخل اللعبة منها الأسلحة والملابس والمركبات لكي يتم مساهمتهم في الفوز داخل المعركة، وكذلك فهي لها دورًا في مساهمة اللاعبين بالاشتراك في موسم “رويال باس” التي تتضمن على العديد من المهمات اليومية والأسبوعية داخل اللعبة، كما له دورًا كبيرًا في تجاوز عدة مراحل من أجل اكتساب الأسلحة والمعدات.

طريقة شحن شدات ببجي أندرويد وآيفون بالمجان

يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل طريقة لشحن شدات ببجي بالمجان لدى هواتف الآيفون والأندرويد، لذا سوف نذكرها في السطور التالية وهي كالتالي:

أن يقوم المستخدم في بداية الأمر بعمل حساب خاص بمنصة “idle-empire”، ثم يجيب على الكثير من الاستطلاعات المدفوعة بالمنصة.

من الممكن أيضًا أن يقوم المستخدمين بشحن شدات اللعبة بشكل مجاني من خلال رؤية مقاطع الفيديوهات، حيث يمكن أيضًا استكمال الكثير من العروض مع استرداد عدة نقاط تكتسب بشكل سريع لشدات لعبة ببجي.

كما أن منصة “idle-empire’ تمنح المستخدم شدات اللعبة بشكل مجاني من خلال سحب بطاقات الهدايا في جوجل بلاي أو من خلال سحب الهدايا من آي تونز في المنصة.

من الممكن أن ينال المستخدم شدات لعبة ببجي من خلال استخدام الرصيد في متجر البرامج الخاص باللاعب داخل منصة “idle-empire” والتي استطاعت أن تمنح ما يزيد عن 1.2 مليون دولار من عام 2015 للاعبين.

كيفية تحميل لعبة بابجي

يستطيع المستخدم أن يقوم بتنزيل لعبة ببجي على هواتف الأندرويد والآيفون من خلال الخطوات التالية وهي كالتالي: