رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022. أجرى عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب العديد من عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التعرف على خطوات معرفة المتوسط الخارجي لنتائج الصف الثالث لعام 2022 في جميع محافظات العراق، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية رابط الاستعلام عن النتيجة بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات لجميع المواد، لذلك الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب شديدة للتعرف على النتائج، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات والتأكيد على أن معدلات النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي كما أن النتائج سيتم إتاحتها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط تم الانتهاء منها ومراجعة الدرجات أيضا وبالنظر إلى أن عدد الطلاب الناجحين الكبير جدا هذا يعكس إلى أن نسبة نجاح عالية هذا العام وبالتالي عدد الطلاب الراسبين في الامتحانات عددهم قليل للغاية، كما أن امتحانات المرحلة الأولى كانت تحتوي على جميع الأقسام كالآداب والعلوم التطبيقية وعلم الأحياء حيث سيتم الإعلان عن نتائجهم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة في العراق والتي طورته الوزارة لعرض النتائج على الإنترنت ليتمكن الكلاب من معرفتها وعدم الذهاب إلى المدارس، حيث تسعى الوزارة دائمًا إلى الحفاظ على صحة طلابها من خلال إجراء كافة الدراسات والاختبارات وعرض النتائج على الإنترنت للتأكد من عدم انتشار الفيروس، وتم بالفعل رفع نتائج الطلاب في محافظات الرصافة والنجف والقادسية وصلاح الدين، أما بقية النتائج في المحافظات الأخرى ترفع بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد درجاتهم لذلك تقم الوزارة بتفعيل رابط الاستعلام في المحافظات التي تم اعتماد درجاتها فقط ولم تفعل في محافظات مثل بابل وبغداد والبصرة حيث ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر لمعرفة درجاتهم.

خطوات للتعرف علي نتيجة الثالث المتوسط الخارجي