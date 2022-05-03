نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام PDF في المقال التالي
ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 . تستمر مؤشرات البحث Google في الارتفاع من أجل تحديد الوسائل والخطوات لمعرفة المزيد من التفاصيل عن نتائج القبول الموازي، حيث أن أولياء الأمور والطلاب في حالة من القلق والتوتر الشديد حول معرفة نتائج القبول الموازي الذي يتم فيه تحديد مصيرهم من الالتحاق بالكلية التي يرغبون بها، حيث ينتظر الطالب القبول في الكلية ويتم ذلك إلكترونيا كل ما عليك فعله هو الاتصال بالإنترنت من الكمبيوتر الخاص بك حيث واتباع الخطوات التي سنذكرها في الفقرات التالية وقم بتحميل وتنزيل ملف النتائج بصيغة PDF من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نتعرف فيما يلي علي الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ومعدلات القبول في الكليات المختلفة بالجامعات العراقية.
ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
يقوم العديد من الطلاب والطالبات الحصول على نتائج قبولهم بالجامعات والتي يمكنك الحصول عليها بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تم الإعلان عن طريقها مؤخرًا عن أن هذه النتائج متاحة بصيغة PDF على المنصة، كما أعلنت رسميا أنه تم قبول لأكثر من 22000 طالب في جميع محافظات العراق، وتحتوي هذه الملفات على عددًا كبيرًا من الطلاب الذين تم قبولهم في الكليات المختلفة وفقا لمعدل فبول معين سوف نستعرضه لكم في الفقرة القادمة، بينما الآن يمكنك معرفة الخطوات اللازمة للحصول على نتائج قبولك الموازي الخاصة بك في أسرع وقت ممكن وبطريقة بسيطة للغاية فكل ما علي الطلاب فعله هو الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم واتباع ما يلي:
معدلات القبول الموازي في الجامعات العراقية
- كلية الطب الكندية: 98.8
- كلية الطب المستنصرية: 98.50
- كلية طب بغداد: 99
- كلية طب الكندي: 98.8
- كلية الطب المستنصرية: 98.50
- كلية الطب بالبصرة: 98.67
- كلية طب الزهراء: 99.5
- كلية طب الموصل: 97.93
- كلية طب الكوفة: 98.33
- كلية طب تكريت: 98.33
- كلية طب القادسية: 98.33
- كلية طب الأنبار: 98.17
- كلية الطب العراقية: 98.3
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام PDF على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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