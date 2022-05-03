نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية في المقال التالي
موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022. أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج الثالث المتوسط الخارجي التي تمت الموافقة عليها لبعض المحافظات التي أنهت عملية تصحيح الورق ومراجعة الدرجات، ولم تظهر باقي المحافظات العراقية وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة بمجرد اعتماد درجاتهم وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسبة النجاح هذا العام أكثر من العام الماضي، حيث جاءت نسبة نجاح الفتيات أكثر من الأولاد في حين جاء التراجع في نسبة النجاح مواد كالعلوم واللغات الأجنبية أيضا وهم يعتبروا معظم المواد التي اشتكى منها معظم الطلاب أثناء الامتحانات كما أن هناك بعض طلاب رسبوا في مواد أخرى ولكن نسبتهم قليلة وجاءت نتائجهم في دبلومات قليلة، وسوف نتعرف فيما يلي على خطوات التعرف على النتائج بطريقة سهلة للغاية.
موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022
موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 نستعرضه حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية أتاحت عمليات الاستعلام عن النتائج إلكترونياً خاصة نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي وذلك من خلال المنصة الرسمية للوزارة على الإنترنت، ومنذ الإعلان عن ذلك يبحث الطلاب وأولياء أمورهم في مختلف المحافظات عن الرابط للحصول على النتائج حتى يتمكنوا من التعرف عليها من المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة والتعرض للإصابة بفيروس كورونا، حيث تم الانتهاء من مراجعة الدرجات في عدة محافظات مثل القادسية والرصافة وديالى وصلاح الدين والنجف وفي المحافظات مثل بغداد والبصرة وبابل وكربلاء والناصرية وكركوك والأنبار وذي قار لم تكتمل نتائج الطلاب من أعمال التصحيح حتى الآن حيث ينتظر الطلاب والطالبات الموافقة على نتائجهم.
كيفية الاستفسار عن نتيجة الثالث المتوسط الخارجي
حالة من القلق عند الطلاب وأولياء الأمور مما دفعهم للذهاب إلى المدارس من أجل معرفة النتائج مما زاد الازدحام في ظل وباء كورونا مما أدى إلى كونهم عرضة للإصابة بالمرض لذلك نستعرض لكم الخطوات لمعرفة النتائج إلكترونيا.
- ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم
- انقر فوق قسم نتائج المتوسط الثالث.
- ثم اختار من الصفحة التالية المحافظ التي تنتمي إليها.
- كتابة اسمك رقم الامتحان الخاص بك في الحقول المخصصة لذلك.
- ومن ثم انقر فوق الاستعلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر HERE موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.