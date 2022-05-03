الصليب الأحمر يأمل إجلاء المزيد من الأشخاص من آزوفستال الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت فى وقت سابق اليوم نجاحها فى إجلاء 101 مدنى من النساء والأطفال وكبار السن والرجال، من مصنع الصلب "آزوفستال" فى ماريوبول الأوكرانية، وذلك بجانب 58 شخصا تم نقلهم من منطقة أخرى ليتم نقل 127 شخصا إلى مدينة زابوروجيا شمال غرب ماريوبول.

وأكد باسكال هونت، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاقيات مماثلة بين الأطراف لتخفيف المعاناة التى يتكبدها المدنيون المحاصرون فى المناطق التى تشهد تصاعد وتيرة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وشدد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن اللجنة تعمل بصفتها وسيطا محايدا وغير متحيز وتسعى لإجراء حوار سرى مكثف بين الأطراف بشأن توفير ممر آمن للمدنيين.