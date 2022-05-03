سلطنة عمان تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين نهاية مايو الجارى

جدة - نرمين السيد - تستضيف سلطنة عمان المؤتمر العالمى الـ31 للاتحاد الدولى للصحفيين"الكونجرس" المقرر أن يقام فى نهاية مايو الجارى بمشاركة نحو 400 مشارك يمثلون نحو 156 دولة من مختلف دول العالم.





وقال رئيس جمعية الصحفيين بسلطنة عمان الدكتور محمد بن مبارك العريمى - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن المؤتمر الذى تستضيفه العاصمة العمانية مسقط ويقام لأول مرة فى الشرق الأوسط سينعقد فى مركز عمان الدولى للمؤتمرات والمعارض فى 31 مايو الجارى ويستمر4 أيام.

وأضاف أن المؤتمر يعتبر استكمالا لاجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، موضحا أن ممثلى القارات فى العالم اتفقوا على أن يكون اجتماع الكونجرس القادم فى السلطنة تقديرا لدورها على المسرح الدولى ودعما لجهود الحكومة العمانية الداعمة لبرامج وأنشطة جمعية الصحفيين العمانية التى أضحت أحد مؤسسات المجتمع المدنى ذات التأثير الدولى.

وكشف رئيس جمعية الصحفيين العمانية عن استضافة سلطنة عمان على هامش الكونجرس الدولى للاجتماع التأسيسى للاتحاد الأسيوى للصحفيين الذى كان من المقرر أن ينعقد فى شهر مارس 2020 تقديرا للمقترح العمانى الذى قدم خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولى فى تونس 2019 وهم نفس ممثلى نقابات وجمعيات قارة آسيا فى الاجتماع الأساسى المخصص للاتحاد الدولى "الكونجرس".

وتابع أن قبول الاتحاد الدولى للصحفيين لاستضافة السلطنة لهذين الاجتماعين يأتى مشاركة من الاتحاد الدولى للصحفيين فى احتفالات السلطنة بمرور 52 عاما على نهضتها التى يكمل مسيرتها السلطان هيثم بن طارق بعد مسيرة السلطان قابوس بن سعيد، ويأتى أيضا تقديرا للجهود التى بذلت فى تحقيق السلطنة خلال الأعوام الأخيرة.

ويعتبر الاتحاد الدولى للصحفيين أكبر منظمة للصحفيين فى العالم وتضم حوالى 600 ألف إعلامى يمثلون 187 نقابة ورابطة إعلامية فى أكثر من 140 دولة، وتأسس الاتحاد الدولى للصحفيين عام 1926 وهو المنظمة التى تتحدث باسم الصحفيين داخل منظومة الأمم المتحدة وداخل الحركة النقابية الدولية.