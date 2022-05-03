وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيرته التشيلية عددا من القضايا المشتركة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك - وفقا لبيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - خلال محادثة هاتفية أجراها بلينكن مع أوريهولا، وأعرب خلالها عن تطلعه إلى مشاركة تشيلى فى قمة الأمريكتين التى ستعقد فى لوس أنجلوس أوائل يونيو المقبل. وأفاد البيان بأن الجانبين ناقشا شراكتهما الحاسمة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والاستجابة الجماعية لمعالجة الهجرة غير النظامية فى جميع أنحاء المنطقة.

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