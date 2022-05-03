المجلس الرئاسى اليمنى: ندعم جهود الدول الشقيقة لإنجاح وتثبيت الهدنة

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، العميد الركن طارق صالح، دعم الجهود التى تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح وتثبيت الهدنة كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار، رغم عدم تقديم المليشيات الحوثية أى تنازل وعدم التزامها ببنود إعلان الهدنة وخروقاتها المتواصلة، واستغلالها الهدنة للتحشيد وتحريك الأسلحة الثقيلة لجبهات جنوب مأرب، واستمرارها فى فرض الحصار الغاشم على تعز.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، اليوم الثلاثاء، مع قيادة محور البرح وقيادة الأجهزة الأمنية فى الساحل الغربى وقائد قطاع خفر السواحل فى البحر الأحمر؛ لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، وأطلع القيادات العسكرية والأمنية فى اليمن على تطورات المشهد السياسى والعسكرى، وأهمها إعلان الهدنة، ومخرجات المشاورات اليمنية ـ اليمنية، ونقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسى.

وأوضح أن ما تحقق قطع شوطا كبيرا فى ترتيب صفوف اليمنيين وتوحيدهم لمواجهة التحديات وفى مقدمتها المشروع التوسعى الإيرانى، وأربك المليشيات الحوثية التى ظلت تراهن على انقسام اليمنيين وتعمل على تعميق خلافاتهم.

ولفت العميد الركن طارق صالح إلى أولويات المرحلة القادمة لمجلس القيادة الرئاسى فى تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين فى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وإحلال السلام الذى ينهى معاناة اليمنيين "سلما أو حربا".

وأشار إلى ما قدمته الحكومة من جانبها من تنازلات منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، والحرص على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بمن فيهم الواقعين فى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، عبر منح تصريحات لسفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وتقديم التسهيلات لتشغيل رحلات من مطار صنعاء وفقا للإجراءات المعمول بها فى مطارى عدن وسيئون.

وجدد صالح التأكيد على أن مجلس القيادة الرئاسى حريص على إحلال السلام رغم أن التجارب السابقة تؤكد أن مليشيات الحوثى لا يمكن أن تجنح للسلام إلا بالقوة، مثمنا الدعم الذى يقدمه الأشقاء فى دول التحالف العربى وفى المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لليمن فى مختلف الجوانب لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.