الرئيس اللبنانى يدعو إلى اختيار الشرفاء فى الانتخابات النيابية المقبلة

جدة - نرمين السيد - واستنكر عون، فى تصريح اليوم الثلاثاء، ما وصفته بتصاعد نسبة المال الانتخابى فى فترة الدعاية الانتخابية الممتدة إلى ما قبل الانتخابات بيوم، مشددا على ضرورة عدم اختيار المرشحين لقدرتهم المالية، بل لما فى قلوبهم وعقولهم.
وأوضح أن هذه الرسالة سبق وأن وجهها للبنانيين عام 1998، مؤكدا أن الشرفاء يحمون الشعب من المذلات، وإرادة العمل تعطيهم القدرة على التنفيذ والإنجاز.
وتجرى الانتخابات النيابية فى 15 دائرة انتخابية كبرى يوم 15 مايو المقبل فى مختلف أنحاء لبنان، فيما تجرى انتخابات اللبنانيين فى الخارج يومى الجمعة والأحد المقبلين.
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