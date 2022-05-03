وزير إيطالى يطالب بتوجيهات أوروبية واضحة بشأن سداد إمدادات الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال روبرتو - فى إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكى) - إنه يجب على أوروبا أن تعطى تعليمات واضحة للدول حول ما إذا كان من الممكن فتح الحساب بالروبل والدفع بالروبل أم لا مقابل الغاز الروسى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وجه بأن تدفع الدول الأوروبية، التى يصفها الكرملين بـ "غير الصديقة"، ثمن الغاز بإيداع عملتى اليورو أو الدولار فى حساب مصرف روسى لتحويلها للروبل.

وقطعت شركة (غازبروم) الروسية، فى وقت لاحق، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بحجة عدم سداد المدفوعات بالروبل.