العالم اليوم - بالفيديو.. صلاة العيد على قضبان القطار تثير الغضب في مصر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. صلاة العيد على قضبان القطار تثير الغضب في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:19 مساءً - تفحص شرطة النقل والمواصلات في مصر ملابسات واقعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفيد قيام عدد من المواطنين، الاثنين، بعرقلة حركة أحد القطارات من أجل أداء صلاة عيد الفطر على شريط السكة الحديد.

وانتشر، خلال الساعات الماضية على الصفحات الاجتماعية المصرية، مقطع فيديو يظهر عددا من المصلين يفترشون سجادات الصلاة على قضبان السكة الحديدية، فيما كان القطار متوقفا ينتظر انتهاءهم من صلاة العيد. ولم يتسن التأكد من تاريخ تصوير الفيديو.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الدقهلية وكذلك مسؤولي هيئة السكك الحديدية رصدوا تداول الفيديو، موضحا أن الفحص المبدئي لكل المتداول عن الواقعة تبين أنها حدثت في مدينة طلخا في محافظة الدقهلية وتحديدا على مزلقان مسجد المحطة.

وأضاف: "افترش المصلون سجادات الصلاة على قضبان السكة الحديد، وخلال قدوم القطار المتوجه من القاهرة إلى طنطا فوجئ قائده بوجود المصلين على القضبان ولم يستجيبوا لإنذارات القطار، مما اضطر السائق للتوقف حتى انتهاء الصلاة، حتى لا تحدث كارثة".

وتسببت الواقعة في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.

وقال أحد المعلقين على الواقعة عبر فيسبوك، يدعى أحمد متولي: "هذا الفعل جهل بالدين، ولو ترتب على هذا الفعل تعطيل القطار، يوجه للمتسببين عن هذا الفعل تهمة تعطيل مرفق عام".

فيما قال معلق آخر يدعى محمد جمال: "فوضى ملقوش إﻻ شريط القطار يصلوا عليه كل واحد يعمل اللي علي كيفه تبقى فوضى".

بينما سخر مغرد يدعى سيف من هذا التصرف، قائلا: "احتمال اللي يصلي على شريط القطار هيدخل الجنة".

من جهته، قال الإعلامي رامي رضوان في تعليقه على الواقعة: "أي عقل ومنطق ودين بيقول كده؟"

هذا وذكر مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية لموقع "دوت الخليج" أنه جاري فحص الفيديو من الأجهزة المختصة لبيان توقيته على وجه التحديد، وفي حال ثبوت أن الواقعة حديثة سيتم اتخاذ اللازم تجاه كل أطرافها سواء العامل المسؤول عن المزلقان أو من عرقلوا حركة القطار.