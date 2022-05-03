طريقة تنزيل GTA San Andreas جاتا سان اندرياس الأصلية للاندرويد وأيفون

GTA San Andreas جاتا سان اندرياس تدور أحداث اللعبة في ولاية خيالية أمريكية تسمى سان اندرياس، وبها ثلاث مدن رئيسية وهن لوس سانتوس المقابلة لمدينة لوس أنجلوس و مدينة لاس فينتوراس المقابلة لمدينة لاس فيجاس وأخيراً مدينة سان فييرو المقابلة لمدينة سان فرانسيسكو. كما أن اللعبة تحاكي أحداث الشغب وفساد شرطة مدينة لوس أنجلوس التي اشتهرت عام 1992. بطل اللعبة هو رجل عصابات يدعى CJ، والذي يعود إلى المدينة بعد مقتل والدته ليجد كل معارفه في حالة من الفوضى. يبدأ CJ في تنفيذ المهمات ليصل إلى الحقيقة وهنا تبدأ الإثارة. تحتوي هذه النسخة من اللعبة على قاعدة كبيرة من السيارات والطائرات الهليكوبتر والأسلحة والطرق لم تتواجد في النسخ الأقدم. في عام 2013، أصبحت GTA San Andreas متاحة للأجهزة المحمولة من نظام أندرويد، وتوالت التطويرات على اللعبة بواسطة شركة Rockstar Games حتى وصلنا للنسخة الأحدث الملائمة لجميع أنواع أنظمة الجوالات؛ والتي سنتحدث عنها في السطور القادمة.

مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو سان اندرياس:

الإصدار الأحدث متاح لجميع أجهزة الأندرويد و IOS

اللعبة متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبلايستيشن والإكس بوكس

رسومات محسنة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لرؤية أفضل

رسومات الأشخاص محسنة الإضاءة والخطوط والألوان لمزيد من المصداقية

إمكانية التحكم في إعدادات الجرافيكس

70 ساعة من اللعب المتنوع

الحفظ التلقائي للبيانات أثناء اللعب

في حال فشل المهمة، يمكن الاستكمال من آخر نقطة حفظ وليس من بداية المهمة

إمكانية الربط بـ Social Club لتحقيق الحفظ السحابي Cloud Save Support

يمكن استخدام الحفظ السحابي Cloud Save Support للتنقل بين الأجهزة المختلفة

تحكم ثنائي يشمل عصا التحكم Dual Analogue Stick للتحكم في الحركة والكاميرا أيضاً

ثلاث خطط مختلفة للتحكم في اللعبة يمكن الاختيار بينها حسب الرغبة؛ فيمكنك إظهار الأزرار فقط إذا رغبت

اللعبة تدعم التحكم الخارجي بواسطة MoGA Wireless Game Controller و البلوتوث و لوحات USB

طريقه تحميل GTA San Andreas للاندرويد وايفون