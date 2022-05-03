نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل GTA San Andreas جاتا سان اندرياس الأصلية للاندرويد وأيفون في المقال التالي
GTA San Andreas جاتا سان اندرياس تدور أحداث اللعبة في ولاية خيالية أمريكية تسمى سان اندرياس، وبها ثلاث مدن رئيسية وهن لوس سانتوس المقابلة لمدينة لوس أنجلوس و مدينة لاس فينتوراس المقابلة لمدينة لاس فيجاس وأخيراً مدينة سان فييرو المقابلة لمدينة سان فرانسيسكو. كما أن اللعبة تحاكي أحداث الشغب وفساد شرطة مدينة لوس أنجلوس التي اشتهرت عام 1992. بطل اللعبة هو رجل عصابات يدعى CJ، والذي يعود إلى المدينة بعد مقتل والدته ليجد كل معارفه في حالة من الفوضى. يبدأ CJ في تنفيذ المهمات ليصل إلى الحقيقة وهنا تبدأ الإثارة. تحتوي هذه النسخة من اللعبة على قاعدة كبيرة من السيارات والطائرات الهليكوبتر والأسلحة والطرق لم تتواجد في النسخ الأقدم. في عام 2013، أصبحت GTA San Andreas متاحة للأجهزة المحمولة من نظام أندرويد، وتوالت التطويرات على اللعبة بواسطة شركة Rockstar Games حتى وصلنا للنسخة الأحدث الملائمة لجميع أنواع أنظمة الجوالات؛ والتي سنتحدث عنها في السطور القادمة.
مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو سان اندرياس:
- الإصدار الأحدث متاح لجميع أجهزة الأندرويد و IOS
- اللعبة متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبلايستيشن والإكس بوكس
- رسومات محسنة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لرؤية أفضل
- رسومات الأشخاص محسنة الإضاءة والخطوط والألوان لمزيد من المصداقية
- إمكانية التحكم في إعدادات الجرافيكس
- 70 ساعة من اللعب المتنوع
- الحفظ التلقائي للبيانات أثناء اللعب
- في حال فشل المهمة، يمكن الاستكمال من آخر نقطة حفظ وليس من بداية المهمة
- إمكانية الربط بـ Social Club لتحقيق الحفظ السحابي Cloud Save Support
- يمكن استخدام الحفظ السحابي Cloud Save Support للتنقل بين الأجهزة المختلفة
- تحكم ثنائي يشمل عصا التحكم Dual Analogue Stick للتحكم في الحركة والكاميرا أيضاً
- ثلاث خطط مختلفة للتحكم في اللعبة يمكن الاختيار بينها حسب الرغبة؛ فيمكنك إظهار الأزرار فقط إذا رغبت
- اللعبة تدعم التحكم الخارجي بواسطة MoGA Wireless Game Controller و البلوتوث و لوحات USB
طريقه تحميل GTA San Andreas للاندرويد وايفون
- أولا توصيل الموبيل بشبكة الانترنت.
- ثم الدخول إلي متجر التطبيقات جوجل بلاي أو أبل ستور علي حسب نظام تشغيل الهاتف.
- بعد ذلك كتابة GTA San Andreas في صندوق البحث.
- ثم دفع ثمن اللعبة عن طريق أحدي وسائل الدفع المتاحة والضغط علي أيقونة تثبيت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تنزيل GTA San Andreas جاتا سان اندرياس الأصلية للاندرويد وأيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.