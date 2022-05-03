رابط التقديم على وظائف التجمع الصحي الأول بالمملكة للسعوديين

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الوظائف المتاحة في المجمع الصحي الأول

في المملكة العربية السعودية وظائف إدارية وصحية في التجمع الصحي الأول في الشرقية لجميع الفئات الذين يرغبون براتب عالي وثابت، حيث حكومة السعودية في المنطقة الشرقية أعلنت أن لديها نقص في العاملين من الشباب الخريجين لبعض الوظائف ولذلك سنقدم لكم الشروط اللازمة والمؤهلات المطلوبة (شهادة الدكتوراه، شهادة الدبلوم الفني، شهادة الماجستير، شهادة الثانوية العامة، شهادة البكالوريوس) في التجمع الصحي الأول في الشرقية، وما هي الوظائف المتوفرة:

مدير زمالة الصحة النفسية الأولية.

مساعد رعاية المرضى.

سكرتير زمالة الصحة النفسية الأولية.

مشرف تمريض.

مدير الطب الوقائي.

ممرض درجة أولى.

الشروط اللازمة في وظائف التجمع الصحي الأول في الشرقية

بعض الشروط قد تناسب لمعظم الوظائف ووظائف أخرى لم تتوافق مع شرط من الشروط في التجمع الصحي الأول في الشرقية.

يشترط الخبرة وتصل لعشر سنين.

المتقدم يتقن اللغة الإنجليزية، واللغة العربية.

الاجتهاد بقوانين وضوابط العمل.

التعامل مع الأجهزة الإلكترونية بإتقان وجدية.

التجمع الصحي الأول في الشرقية بالمملكة العربية السعودية

التجمع الصحي الأول في الشرقية يعتبر صرح كبير في المملكة العربية السعودية، يهتم بتقديم جميع الرعاية الصحية الكاملة لأهل المملكة السعودية ومن الخارج الإثنين؛ يعمل به كوادر علمية عظيمة في التمريض والطب حتى يعملوا بأحدث الأجهزة الطبية في العالم لتكوين فريق متكامل يسعى والاجتهاد لتصبح صحة المريض في أحسن حال.

طريقة التقديم على وظائف التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية