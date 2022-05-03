نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي
إعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا نوافيكم بها الآن حيث حالة من التوتر تشغل عشرات الالاف من الطلاب من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي من خلالها يتم تحديد مصير الطالب فى حياته الجامعية بعد ان تم الكشف بشكل مؤخرا على رفع نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf بشكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022
إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 واحدة من الأمور التي يشتغل حولها مؤشرات البحث على جوجل، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر على الانتهاء من تجهيز عرض نتائج القبول الموازي على صيغة ملفات pdf من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد ان تم الاعلان على الكشف عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه أصبح الان بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي باسهل شكل ممكن على نحو نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي
بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك فور زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- البدء فى اختيار ايقونة خدمات رقمية او الكترونية وبعدها قم بإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل وتدوين اسمك الرباعي او رقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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