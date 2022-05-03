إعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني

إعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا نوافيكم بها الآن حيث حالة من التوتر تشغل عشرات الالاف من الطلاب من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي من خلالها يتم تحديد مصير الطالب فى حياته الجامعية بعد ان تم الكشف بشكل مؤخرا على رفع نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf بشكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022

إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 واحدة من الأمور التي يشتغل حولها مؤشرات البحث على جوجل، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر على الانتهاء من تجهيز عرض نتائج القبول الموازي على صيغة ملفات pdf من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد ان تم الاعلان على الكشف عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه أصبح الان بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي باسهل شكل ممكن على نحو نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك فور زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اختيار ايقونة خدمات رقمية او الكترونية وبعدها قم بإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل وتدوين اسمك الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق