الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين فى ثانى أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين أشقاء فى محافظة "طولكرم" الواقعة فى شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال الأسير المحرر عبدالرحمن وليد (26 عاما) من محافظة "نابلس" الواقعة فى شمال الضفة بعد مداهمة منزله.

وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين وتضيق عليهم من باب تكدير سلمهم هم وأسرهم.. واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال من نابلس، ومن ضمن هؤلاء أسير محرر أيضا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فى خان يونس إلا أنه لم يتسن معرفة هوية المعتقل.